Збито 15 ворожих БПЛА, 1 безпілотник локаційно втрачений

У ніч на 28 грудня 2024 року (із 23.00 27 грудня) противник атакував 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф).

Станом на 08.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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