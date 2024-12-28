Внаслідок обстрілів Харківщини за добу є постраждалий та руйнування

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано.

16-10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та двері багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 15:00 Богодухівський р-н, Валківська ТГ, село Водяна Балка та Краснокутська ТГ, село Любівка. Ліквідація ворожих БПЛА за межами населеного пункту. Без постраждалих. Близько 11:28 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, село Рідкодуб. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 58 років. Госпіталізований до лікарні. Близько 10:14 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Відродженівське. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 2 легкових автомобілі, приватний будинок та господарські споруди. Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, між населеними пунктами село Кицівка та село Печеніги. Виявили нерозірвану бойову частину БПЛА Шахед. Боєприпас знешкоджено. В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій ЗСУ.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 26 осіб (серед них дітей – 1):

Залишок населення, що підлягає евакуації по Куп’янському напрямку, – 6782 особи, зокрема на лівому березі – 135 людей.Залишок населення, що підлягає евакуації по Борівській громаді (29 населених пунктів), – 1617 осіб.

Агентство Телевидения Новости