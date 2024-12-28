Цієї ночі над Україною було збито 15 «шахедів»

У ніч на 28 грудня 2024 року (із 23:00 27 грудня) противник атакував 16 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф).

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости