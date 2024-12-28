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Глобус в пропагандистском ролике - русня закрасила в красный всю Азию

Глобус в пропагандистском ролике - русня закрасила в красный всю Азию

Публикация новогоднего ролика, в котором российская ПВО сбивает Санта-Клауса, спустя двое суток после сбития российской ПВО азербайджанского "Эмбраера 190" - это прям постирония в духе современного российского фашизма. Вот вообще нет никаких тормозов.

Но я бы обратил внимание на ещё одну деталь. Глобус на 7-й секунде.

То, что они изобразили слитным красным россию и Китай - бог с ним, у них там уже давно своя Ось.

Но они закрасили в красный всю остальную Азию.

Интересно, Турция, весь Ближний Восток и Аравийский полуостров, Индия, весь АСЕАН, Япония - они уже знают, что россия в своих мечтах видит их поглощение и слияние с Китаем?

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16852

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