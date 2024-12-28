Головні фейки кремля за день

Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 27 грудня.

▶️ «Із 2025 року в Україні почнуть мобілізувати людей з інвалідністю». Всі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

▶️ «Україна карає Європу зупинкою транзиту російського газу». Ще з 2022 року держави Європи почали інтенсивно працювати над зменшенням залежності від російського газу. Припинення транзиту російського газу – логічний крок.

▶️ «У 2025 році росія продовжить досягати всіх цілей «сво». Ця заява путіна – визнання власної стратегічної поразки. У лютому 2024 року він обіцяв росіянам «Київ за три дні», але наприкінці третього року жодна із заявлених «цілей СВО» не виконана.

Джерело: https://t.me/spravdi/43914

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