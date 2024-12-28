Скандального професора Василенка звільнили з університету Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка розірвав контракт з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком.

Як заявили в університеті, це сталося, бо викладач порушив умови контракту й загальні етичні стандарти.

"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету", - йдеться у заяві КНУ.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики зібрала порушення, які побачили в діях Василенка. Серед них — невідповідність поведінки нормам закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та закону "Про освіту".

Раніше Василенко потрапляв у низку скандалів через свої сексистські заяви, останній з яких розгорівся цього тижня.

Голодні українки - скандал з Василенком

Кілька днів тому професор Василенко в ефірі російського медіа politnavigator.net, доступ до якого заблоковано в Україні, заявив, що "поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію".

Зокрема, він сказав таке: "Уявіть собі: щонайменше 40 тисяч чоловіків із грошима, "голодних" на жінок. Тих, хто не пройшов випробування фронтом, вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч "голодних" українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких загинули на війні або отримали каліцтва".

Студентський парламент Інституту журналістики КНУ оголосив бойкот адміністрації університету у зв'язку з виступами Василенка на проросійських майданчиках і його сексистськими висловлюваннями.

Професор потрапляв у схожі скандали і раніше На початку року понад 170 студентів звернулися до керівництва інституту та уповноваженого ВР з прав людини зі скаргами на Микиту Василенка.

У зверненні йшлося, що викладач дозволяє собі сексистські коментарі у бік студенток, а також "розповідає студентам на заняттях про "велич Росії". Тоді йому лише винесли догану. Цього разу скандал набув широкого розголосу.

Із засудженням Василенка виступили уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Реакція на такі висловлювання і відповідальність за них повинні бути суворими", — наголосив міністр Оксен Лісовий.

Сам професор в ефірі Суспільного назвав скандал "провокацією" та вибачився за формулювання "голодні українки".

Він назвав цю фразу літературним висловом. "Але з сенсом ви згодні? Ви вважаєте, що я сексист на основі цієї публікації і мене варто звільняти з університету?" - додав Василенко.

Що відомо про Василенка

Микита Василенка – журналіст, педагог і письменник.

Він має звання доктор філології, кандидат філософських наук. Впродовж 40 років він викладав в Інституті журналістики КНУ.

Був членом партії "Союз лівих сил", яку заборонили як проросійську. З'являвся на каналах Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва, які зараз перебувають під санкціями.

У лютому 2024 року постійна комісія Вченої ради КНУ з питань етики створила робочу групу для опрацювання питань щодо порушення Василенком педагогічної етики та його дискримінаційних висловлювань.

Микита Василенко є батьком відомої української журналістки Соні Кошкіної. Вона заявила, що не має до ситуації з її батьком жодного стосунку.

"Ніяких реакцій, коментарів і обговорень. За останні три дні тільки лінивий не кинув в мене цим відео. В 70 випадків із ста - з ультимативними вимогами: "виховати", "розібратися", "пояснити". Якби йшлося про мою власну дитину чи хоча б мого кота, до пропозиції (пропозиції, а не вимоги) "виховати"/"пояснити" ще можна було б якось поставитися. В даному ж випадку це звучить смішно", - написала вона у фейсбук.

Джерело: bbc.com

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