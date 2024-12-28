Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно прогнозував, що без допомоги США Україна зможе воювати щонайменше до середини 2025 року

Водночас дотичне до військово-промислового комплексу джерело ZN.UA в одній із силових структур вважає, що Україна зможе вести війну далі за умови надання США лише трьох ключових технологій для стримування ворога, пише Віталій Кононученко у статті «Хиткий шлях самостійності: чого очікувати Україні в разі зупинки військової допомоги від США».

«Україна може продовжувати війну за підтримки країн ЄС, якщо її буде посилено. Щонайменше, коли йдеться про снаряди та «розхідники» для щоденного ведення боїв, то країни Євросоюзу можуть покрити більшість потреб на полі бою. Наприклад, закупівля мільйона боєприпасів для України коштує близько трьох мільярдів доларів. І самі постачальники могли б поставити набагато більше боєприпасів, якби було відповідне фінансування», — каже джерело.

Водночас співрозмовник наголосив, що є технології, якими Україну можуть забезпечити виключно Сполучені Штати Америки, адже вони ж власником виробництва та мають права на конкретний вид озброєння чи устаткування. Мова йде насамперед про три технології:

● ракети Patriot PAC-3;

● ракети для HIMARS і доступ до супутникових;

● геопросторових розвідданих і системи Starlink.

Автор статті пояснив, що ракети Patriot PAC-3 забезпечують перехоплення балістичних та аеробалістичних ракет типу «Іскандер» та «Кинджал». Тобто без них українська протиповітряна оборона не зможе захистити нас від російських ударів балістикою по тилу й навіть по Києву.

«Альтернативою для Patriot є французький SAMP/T з ракетою Aster. Однак, за даними джерел ZN.UA, можливості цього комплексу (який є на озброєнні в кількості лише однієї-двох батарей) доволі обмежені через нестачу ракет та комплектуючих», — пише Кононученко.

Ракети GMLRS для системи HIMARS також є критичним видом озброєння для України. Адже побоювання росіян щодо ударів з цієї системи утримує їх від розміщення резервів і складів озброєння до 80 кілометрів від лінії фронту. Таке велике плече логістики значно ускладнює ведення бойових дій та примушує ворога витрачати чимало ресурсів на забезпечення своїх штурмів.

«Аналогів цієї системи в країн ЄС немає: на озброєнні Британії, Німеччини, Франції та Італії стоять РСЗВ з таким самим типом ракет, які закуповують у США. Сама Україна має розробку РСЗВ «Вільха» з керованою ракетою на дальність 70+ кілометрів, однак у сучасних умовах війни (під дією РЕБ і РЕР) ця система показала себе вкрай сумнівно. До того ж вона є лише в кількох екземплярах і ніколи не вироблялася серійно, а пуски цих ракет були радше випробувальними», — пояснив автор.

Що стосується доступу України до Starlink, супутникових знімків, координат від американських розвідувальних дронів Global Hawk і даних для наведення ракет Storm Shadow, SCALP та ATACMS, то це теж критичний елемент нашої оборони. Адже без цієї підтримки наші далекобійні засоби будуть просто «сліпими», а фактичну монополію на ці дані мають саме США.

«Отже, за умови продовження постачання цих критичних для України видів допомоги Сили оборони зможуть протистояти ворогу далі. Водночас джерела ZN.UA в Головному управлінні розвідки розглядають три сценарії перебігу подій після приходу до влади Трампа. Серед них: повна зупинка допомоги, зменшення її кількості та навпаки — посилення в разі відмови росії від мирних переговорів», — підсумував Кононученко.

Джерело: https://t.me/znua_live/183132

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