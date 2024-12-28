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Актау до Балтики: проколы и диверсии

Актау до Балтики: проколы и диверсии

Предновогоднюю идиллию для команды Путина нарушили последствия очень серьезной авиакатастрофы. Российская ракета или зенитная установка (версии разнятся) в районе столицы Чечни подбила азербайджанский пассажирский авиалайнер, следовавший рейсом по маршруту Баку-Грозный. В итоге самолет рухнул на территории Казахстана. Погибли 38 человек. В Кремле пытаются замести ситуацию под ковер и прогнуть Азербайджан под себя. Но все новые и новые упертые факты отбрасывают версии про птиц и взрыв газового баллона, как несостоятельные. А значит рано или поздно отказникам из российского политикума и военщины придется понести ответственность за гибельный обстрел иностранного воздушного судна.

Если бы хоть грамм совести и достоинства был у Путина, то он отправил бы в отставку командующего ПВО и ПРО РФ генерала Семенова. Ведь дело не только в том, что по вине его подчиненных почти каждый день российские города страдают от неудачных ликвидаций вражеских БПЛА и самообстрелов, так теперь его разгильдяи ставят под угрозу всю гражданскую авиацию России. Растет список иностранных авиакомпаний приостанавливающих полеты в российские города, и в итоге все воздушное пространство страны-агрессора может превратится в бесполетную зону. Шутка ли: российские ПВО путают малые дроны и лайнеры? В целом зарождается крайне негативная ситуация для росавиации, которая из-за иностранных санкций и без того дышит на ладан. А теперь в условиях воздушной небезопасности число желающих покорять небо над Россией явно сократится до минимума.

Потому-то Москва упирается рогом, и по традиции не желает называть черное черным, а белое белым. В случае с Азербайджаном, выступающим важнейшим союзником Турции, а также основным элементом российского проекта коридор Север – Юг, складывается мрачная картина подлого выкручивания рук правительству в Баку. На президента Алиева осуществляется давление со стороны Путина и Кадырова, которые требуют сделать расследование катастрофы Embraer секретным. Одной из причин вопиющей «просьбы» является проблема политической ответственности российской стороны, и конечно выплаты компенсаций жертвам трагедии.

Проблема урегулирования последствий катастрофы над Актау имеет прямое отношение к другой резонансной истории, а именно к трагедии МН17, когда по вине Москвы был сбит в небе над Донбассом малайзийский Boeing 777. Как видно за десятилетие после одной трагедии в РФ ничего не поменялось, ведь виновники ракетного обстрела гражданского лайнера не наказаны, потому и сейчас путинцы играют в молчанку. Как обычно надежда на то, мол тема пошумит и забудется.

Поразителен отказ россиян предоставить аэропорт для посадки у терпящего крушения азербайджанского самолета на своей территории и его выдавливание в акваторию Каспийского моря, где по их расчетам он мог упасть в море и затонуть, а значит унести с собой на дно следы российского обстрела.

Российская авиация времен вторжения в Украину попала в серую зону, и стремительно трансформируется в черную дыру. Таков в целом сам путинский курс тенизации всего и вся. Взять тот же теневой флот РФ для перевозки нефтепродуктов в обход санкций. Недавно два затонувших танкера, используемые для нелегальной перевозки нефти, создали экологическую катастрофу в Черном море, превращая курортные пляжи в пропитанные мазутом пространства.

Но Москва использует теневые танкеры не только для контрабанды нефти, но и для осуществления диверсий. Так, 25 декабря произошло повреждение электрического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Виновником инцидента, который несет угрозу энергобезопасности Эстонии зимой, стал танкер Eagle S, который совершал странные маневры. Судно не только является частью российского «теневого флота», но и плавучей базой для проведения диверсий с целью нанести вред энергобезопасности стран-членов ЕС. Москва изучает восприимчивость европейцев к ее гибридным методам хаотизации, отыскивая уязвимости оппонентов.Если Баку россияне прощупывают на податливость, то Балтийские страны на способность быстро реагировать в случае проведения «СВО» в данном регионе.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/968

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