Вчетверте за день: Терехов про наслідки удару по центру Харкова

Сьогодні, 25 травня, близько 19:10 окупанти завдали удару по центральній частині Харкова.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, це був четвертий «приліт» у Харкові за день. Попередньо, постраждали 11 людей.

«Ворог вчергове вдарив по цивільній інфраструктурі. Тут розташоване відділення пошти, перукарня, кафе. Співробітники ДСНС обстежують місце влучання», – розповів мер.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубо, серед постраждалих – 13-річний хлопець, його госпіталізували.

Оновлено о 20:02. «На цю хвилину внаслідок удару по центру Харкова 12 постраждалих», – повідомив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости