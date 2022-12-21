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Від роботи відсторонили заступника глави ДСНС Бондара

Від роботи відсторонили заступника глави ДСНС Бондара

Наказали за подарунок, який вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі Шипчика.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Камінський. Написав, що в Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі.

Шимчик розповів, що один із двох гранатометів, подарованих йому в Україні, вибухнув, коли він намагався перемістити їх у своєму кабінеті. Каже, його запевняла, що гранатомети використані і безпечні. 

ДСНС раніше повідомляла, що виключно з добрих намірів і глибокої вдячності Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, який пов’язаний з опором українського народу російському агресору.

От так від всього серця даруєш людині гранатомет – і лишаєшся без роботи(((

Джерело: https://t.me/c/1636605494/448

Новости портала «Весь Харьков»

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