Вертоліт Ка-52, склади з боєприпасами та зенітні ракетні комплекси: втрати ворога за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 жовтня. 220 доба війни.

За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснили обстріли населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала одинадцять ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.

Ракетні війська і артилерія, за минулу добу, уразили одинадцять пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також, в зону ураження потрапили ще чотирнадцять військових об’єктів ворога – склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости