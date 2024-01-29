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Вибух у будинку на Харківщині не пов’язаний з використанням природного газу – «Газмережі»

Вибух у будинку на Харківщині не пов’язаний з використанням природного газу – «Газмережі»

У понеділок, 29 січня, о 5 годині ранку на адресу аварійно-диспетчерської служби Харківської філії «Газмережі» надійшло повідомлення про вибух, що стався у одному з приватних житлових будинків у Лозовій. У результаті ніхто з мешканців не постраждав.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

Фахівці Лозівської дільниці Харківської філії «Газмережі» виїхали на місце аварії та обстежили газові комунікації будинку.

«Встановлено наступне: система газопостачання будинку, газові прилади та автоматика безпеки опалювального котла знаходяться у технічно-справному стані. Місця можливих витоків газу відсутні. У житловому будинку встановлено тільки опалювальний прилад. Приміщення, де встановлено опалювальний прилад руйнацій не зазнало. Газова плита розташована у літній кухні та також знаходиться у технічно-справному стані», – йдеться у повідомленні.

Вибух, за висновком газовиків, не пов’язаний з використанням природного газу у побуті.

Агентство Телевидения Новости

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