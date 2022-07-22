Внаслідок ракетного обстрілу в Рогані частково зруйновано підприємство

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 22 липня російські військові обстріляли приміщення приватного підприємства у селищі Рогань Харківського району.

Внаслідок ракетного удару окупантів повністю зруйновано адміністративну та виробничу будівлі підприємства.

Огляд місця події проводили прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости