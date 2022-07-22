Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:28
Просмотров: 113

Внаслідок ракетного обстрілу в Рогані частково зруйновано підприємство

Внаслідок ракетного обстрілу в Рогані частково зруйновано підприємство

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 22 липня російські військові обстріляли приміщення приватного підприємства у селищі Рогань Харківського району.

Внаслідок ракетного удару окупантів повністю зруйновано адміністративну та виробничу будівлі підприємства.

Огляд місця події проводили прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 