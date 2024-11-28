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Внаслідок снігопадів у Південній Кореї є загиблі

Внаслідок снігопадів у Південній Кореї є загиблі

Південна Корея продовжує боротися з найсильнішими снігопадами.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters, вже відомо про чотирьох загиблих.

За даними агентства, одна людина загинула і двоє дістали поранення на полі для гольфу – на них звалилася сітка, перевантажена снігом Ще одна людина загинула внаслідок аналогічного обвалення захисного тенту на автостоянці.

На трасі на схід від Сеула через негоду сталася масова ДТП за участю 53 автомобілів. Унаслідок цієї катастрофи також загинули двоє людей і 11 дістали поранення.

За останніми даними, цей снігопад у Сеулі став третім за силою з моменту початку ведення записів у 1907 році.

Агентство Телевидения Новости

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