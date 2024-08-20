Внаслідок удару дроном по автівці на Харківщині одна людина загинула, є поранені (оновлено)

20 серпня близько 10:50 окупанти вдарили дроном по цивільній автівці у Козачій Лопані.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Російські війська здійснили цілеспрямовану атаку FPV-дронами по цивільних автівках. 64-річний місцевий мешканець отримав важкі поранення, врятувати його життя не вдалось.

Ще один житель Козачої Лопані отримав легкі поранення. Також постраждали працівники Дергачівської міської ради, які на місці надавали допомогу пораненим.

Агентство Телевидения Новости