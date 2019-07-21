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Во Львове пожилая женщина порвала и съела бюллетени

Во Львове пожилая женщина порвала и съела бюллетени

Во Львове на УИК № 461982 94-летняя женщина порвала и съела свой бюллетень во время голосования на внеочередных парламентских выборах.

 

Об этом сообщает львовское представительство Комитета избирателей Украины.

 

В сообщении отмечается, что указанная гражданка была внесена в список избирателей, которые не способны передвигаться самостоятельно, и должна была голосовать на дому. Впрочем, она самостоятельно пришла на участок. После ряда споров ей разрешили голосовать на участке, однако женщина не захотела бросать бюллетени в ящик.

"Избирательная комиссия сообщила об инциденте детям 94-летней женщины. Пока дети женщины ехали на участок, 94-летний избиратель уснул", - говорится в сообщении КИУ Львов в фейсбуке.

После приезда детей женщины скандал продолжился. Женщина порвала бюллетени и пыталась их съесть.

"Спасенные остатки бюллетеней были сложены в отдельный пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные", - добавили в КИУ. 

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

Агентство Телевидения Новости

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