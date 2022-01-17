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Во Львове ребенок ровно год пролежал в коме

Во Львове ребенок ровно год пролежал в коме

Во Львове шестилетний ребенок ровно год пролежал в коме. Родители мальчика не сдавались и искренне верили, что сын поправится.

Об этой истории настоящего рождественского чуда рассказал руководитель Центра нейрохирургии и неврологии Андрей Токарский, пишет издание Depo.

Год назад с шестилетним львовянином случилась трагедия. На Рождество ребенок катался на санках и в какой-то момент он потерял равновесие и влетел в дерево. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

Год родители не отходили от сына и молились, чтобы он пришел в себя.

"И вы только представьте! В тот же самый день, на Рождество, через год он пришел в себя. Как будто вчера уснул, а сегодня проснулся. Тут даже неверующие скажут – настоящее чудо!" – рассказал Андрей Токарский.

Медик признался, что вера порой действительно творит чудеса. Родители мальчика ни секунды не сомневались, что сын выйдет из комы.

"У меня на руках умирало много людей. Я работаю в своей сфере более 40 лет и видел немало чудес. В частности, перед тяжелыми операциями, меня спрашивают родные: что мы должны делать в это время? И я их всех отправляю молиться. Так вот, операции проходят более удачно у тех пациентов, чьи родные молятся за них в самое тяжелое время", - подчеркнул медик. 

Источник: www.bagnet.org/

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Темы: чудо

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