“Вогонь!” ― епізоди бойової роботи воїнів ГУР на Запорізькому фронті
Найвища честь ― захищати волю української нації, знищувати російську нечисть повсюди у якомога вищих обсягах.
На відео ― ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців підрозділів активних дій ГУР МО України у Запорізькій області: аеророзвідка, вогонь артилерії й танків, штурмові дії, зачистка, холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.
Ліквідація російських загарбників, ворожої військової техніки, транспорту, обладнання, польових складів триває!
Долучитися до підрозділів активних дій ГУР МО України можна, заповнивши анкету за лінком: https://gur.gov.ua/content/uvaha-vstyhny-potrapyty-do-hur.html
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua