“Вогонь!” ― епізоди бойової роботи воїнів ГУР на Запорізькому фронті

Найвища честь ― захищати волю української нації, знищувати російську нечисть повсюди у якомога вищих обсягах.

На відео ― ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців підрозділів активних дій ГУР МО України у Запорізькій області: аеророзвідка, вогонь артилерії й танків, штурмові дії, зачистка, холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.

Ліквідація російських загарбників, ворожої військової техніки, транспорту, обладнання, польових складів триває!

Долучитися до підрозділів активних дій ГУР МО України можна, заповнивши анкету за лінком: https://gur.gov.ua/content/uvaha-vstyhny-potrapyty-do-hur.html

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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