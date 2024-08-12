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Вогонь охопив житлові будинки: лісові пожежі в Греції вийшли з-під контролю

Вогонь охопив житлові будинки: лісові пожежі в Греції вийшли з-під контролю

З травня по всій Греції спалахнули сотні лісових пожеж.

Як пише Reuters, поширенню полум’я сприяє вітряна погода, а жителі залишають свої будинки, щоб врятуватися, повідомляє УНІАН.

На боротьбу з вогнем кинули 400 рятувальників, 16 літаків з водяними бомбами й 13 вертольотів. З настанням ночі пожежні літаки припинили роботу до ранку, а полум’я забарвило небо в помаранчевий колір.

«Ситуація залишається небезпечною, оскільки вогонь поширюється між житловими будинками», – сказав представник пожежної бригади Васіліс Ватракогіанніс.

Неподалік Афін вогонь уже спалив дерева, будинки та автомобілі, а саму грецьку столицю накрив хмарами диму.

Він сказав, що пожежа поширилася швидко, «зі швидкістю блискавки», через штормовий вітер. Полум’я висотою до 25 метрів поглинуло дерева і чагарники.

«Село Варнавас було оточене в одну мить. Дуже вітряно. Пожежа почалася в одній точці, і раптово все село виявилося оточеним вогнем», – розповіла агентству місцева мешканка.

Агентство Телевидения Новости

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