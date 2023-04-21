Ворожа країна див: сьогодні у Бєлгороді з покрівли зняли авто

Сьогодні у Бєлгороді з магазину «Пятьорочка» зняли автівку, яка залетіла туди внаслідок вчорашнього вибуху.

Нагадаємо, у Бєлгороді ввечері 20 квітня пролунав потужний вибух. Через це посеред вулиці сформувалася вирва радіусом 20 метрів. Є потерпілі. Про це повідомляють губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. У Міноборони рф заявили, що причиною інциденту є «позаштатний схід авіаційного боєприпасу». Гладков уточнив, що вже відомо про двох потерпілих. Раніше посадовець казав, що, попередньо, ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости