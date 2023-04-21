Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:10
Просмотров: 73

Ворожа країна див: сьогодні у Бєлгороді з покрівли зняли авто

Ворожа країна див: сьогодні у Бєлгороді з покрівли зняли авто

Сьогодні у Бєлгороді з магазину «Пятьорочка» зняли автівку, яка залетіла туди внаслідок вчорашнього вибуху.

Нагадаємо, у Бєлгороді ввечері 20 квітня пролунав потужний вибух. Через це посеред вулиці сформувалася вирва радіусом 20 метрів. Є потерпілі. Про це повідомляють губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. У Міноборони рф заявили, що причиною інциденту є «позаштатний схід авіаційного боєприпасу». Гладков уточнив, що вже відомо про двох потерпілих. Раніше посадовець казав, що, попередньо, ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 