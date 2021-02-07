Возгорание трех автомобилей в Песочине: открыто уголовное дело
Следователи открыли уголовное производство по факту возгорания трех автомобилей в Песочине, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По предварительным данным, 7 февраля около 4:00 неустановленный злоумышленник поджег автомобиль "Hyundai Tucson", который находился во дворе дома по улице Кушнарева в поселке Песочин. Огнем также были повреждены два автомобиля "Buick Encore" и "MG 550", которые были припаркованы рядом.
Сумма материального ущерба, личность поджигателя и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.