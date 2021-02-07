Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:40
Просмотров: 191

Возгорание трех автомобилей в Песочине: открыто уголовное дело

Возгорание трех автомобилей в Песочине: открыто уголовное дело

Следователи открыли уголовное производство по факту возгорания трех автомобилей в Песочине, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, 7 февраля около 4:00 неустановленный злоумышленник поджег автомобиль "Hyundai Tucson", который находился во дворе дома по улице Кушнарева в поселке Песочин. Огнем также были повреждены два автомобиля "Buick Encore" и "MG 550", которые были припаркованы рядом. 

Сумма материального ущерба, личность поджигателя и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 