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Вспышка кишечной инфекции в детсаду под Харьковом: полиция открыла уголовное дело

Вспышка кишечной инфекции в детсаду под Харьковом: полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное дело и проводит расследование по факту отравления детей в детском саду в селе Слобожанское Чугуевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, в дошкольном учреждении под Харьковом с 5 по 9 марта была зафиксирована вспышка кишечной инфекции среди детей.

Информация о том, что в одном из детских садов отравились дети, поступила правоохранителям от местного жителя 5 марта.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

"Предварительно было установлено, что у ребенка в возрасте 2,5 лет, который посещает данный детский сад-ясли, были обнаружены признаки пищевого отравления, в связи с чем родители обратились в харьковскую больницу2, - рассказали в полиции. 

В настоящее время известно, что в больницы Харькова с симптомами пищевого отравления поступили 3 ребенка, еще 4 детей проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

Как отмечается, родители малышей с письменными заявлениями в районную полицию не обращались. Также в полицию не поступало никакой официальной информации из больниц.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Досудебное следствие продолжается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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