Втікла від матері та заблукала у місті: поліцейські Харкова розшукали дитину

У Харкові поліція розшукала зниклу неповнолітню дитину.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

29 травня близько 14:20 до Харківського районного управління поліції № 1 надійшла заява від мешканки міста Чугуїв. Жінка повідомила, що вона разом із дітьми приїхала до лікарні Харкова. Молодша дитина вибігла з лікувального закладу та втікла у невідомому напрямку.

На пошуки 11-річної дівчини був орієнтований весь особовий склад Харківського районного управління поліції та наряди Управління патрульної поліції Харкова.

Упродовж години поліцейські встановили місцеперебування зниклої. Весь час вона гуляла вулицями міста. Дівчину повернули матері.

Жодних протиправних дій щодо зниклої скоєно не було. З дівчиною та її матір’ю правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Поліція закликає батьків та піклувальників, у разі зникнення дітей не гаяти часу та звертатися за номером 102.

Агентство Телевидения Новости