Выпал с четвертого этажа и выжил. История падения 5-летнего мальчика в Башкировке

Клугино-Башкировка - военный городок под Харьковом. Здесь в ночь на Старый Новый год произошло происшествие, про которое все еще рассказывают друг другу: родной отец выбросил своего пятилетнего сына из окна собственной квартиры на четвертом этаже.

Мальчик выжил чудом - его спас снежный сугроб.

Сергей Бызов, сосед, рассказывает, что случайно в темноте услышал детский плач и, увидев ребенка внизу, сразу бросился на помощь:

Сергей Бызов, сосед

Я в окно смотрю - в снегу барахтаюся руки, я побежал, забрал. Я его спросил, как его зовут, он: «Миша», мы ему сняли те штаны, одели ему носочки теплые, он сказал «спасибо», и дальше приехала скорая

Как рассказал Сергей Бызов, у Миши есть еще старший брат, семья вполне нормальная. Они вроде накануне праздновали годовщину свадьбы. Конечно, не обошлось без спиртного. Папа, сорокалетний Виталий пошел укладывать сына спать.

И как рассказал дедушка малыша, Виктор, что-то с ним случилось, кровать Миши стоит рядом с окном:

Виктор Ляшенко, отец подозреваемого

Вот здесь спал, и взял это, ото такое дело. Вот эта кровать, он спал тоже с сыном, и шо йому зробилось, я не знаю.

Виктор уверяет - его сын не злоупотребляет водкой, он хороший отец, всегда заботится о детях:

Виктор Ляшенко, отец подозреваемого

Он хороший отец, я вам скажу, дело в том, что вот это так случилось, а так он даже с работы звонит сюда – как? Він би зроду його не викинув! А то ж спав, сонний…

Врачи в Харькове просто разводят руками, что мальчик получил только ушибы мягких тканей. Больше ничего - никаких застарелых травм, которые бы свидетельствовали, что над ребенком издевались прежде, на теле мальчика не нашли:

Елена Полещук, зам. гл.врача городской больницы неотложной помощи

Стан дитини стабільний, дитина має забої м’яких тканин, якихось серйозних травм в нього не виявлено.

Полиция сразу задержала отца Миши. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, он очень раскаивается в том, что сделал, говорят правоохранители:

Александр Свиридов, зам. нач. Чугуевского ОП ГУ НП области

В данный вечер он тоже употреблял спиртные напитки, лег приспать ребенка и, как он пояснил, – ему что-то приснилось, что конкретно – он не может пояснить, он вскочил с кровати, открыл пластиковое окно, взял ребенка и выкинул его с окна. Очень сильно сожалел, плакал, кричал, что он это не хотел делать.

По факту покушения на жизнь ребенка уже возбудили уголовное производство, его отца ждет мера пресечения.

А вот Мишу ждут дома его родные. Врачи обещали выписать мальчика уже сегодня.

Агентство Телевидения Новости