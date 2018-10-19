"Вызвали огонь на себя": в Керчи четверо первокурсников пожертвовали жизнью ради других

Истории переживших теракт просто поражают

Во время стрельбы в Керченском политехническом колледже ученики повели себя невероятно достойно: они помогали друг другу покинуть здание и даже закрывали детей от пуль.

Об этом 18 октября сообщили ученики образовательного учреждения из местного общежития, передает Kerch.FM.

Одна из девочек сообщила, что стояла во внутреннем дворе, когда прозошел взрыв.

"Какой-то парень схватил ее, сказал: бежим, либо нас просто убьют здесь", — рассказала подруга девушки.

Она сообщила, что молодой герой в последствии погиб, получив пулю в голову. При этом он закрыл собой другую ученицу.

Теракт в Керчи

"Мы стояли потом на улице и видели, как мальчики выбегают все в крови и доставали даже девочку 15-летнюю без ноги из-за взрыва", — рассказала очевидец.

Как сообщается, в колледже началась настоящая паника. Старшие ученики помогали младшим перелезть через забор, вставая на колени.

Жертва "керченского стрелка", Анна Журавлева, 19 лет

"Я попыталась оказать помощь одногруппнице, она лежала без сознания, я начала обливать ее водой и бить по щекам, она начала дышать, потом подбежали взрослые, у нее пошла кровь из носа и изо рта, ее не спасли, ей 16 лет исполнилось", — сказала студентка.

Очевидцы также рассказали, что виновник этого ужаса Владислав Росляков был очень тихим и скромным, почти ни с кем не общался.

Очевидец стрельбы в Керчи рассказал о четырех первокурсниках, которые героически погибли, защищая девушек от стрелка.



Напомним, представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что вся ответственность за события в Керчи возлагается на оккупационную власть России.

Как сообщал Знай.uа, погибший в результате суицида после массового убийства в политехническом колледже оккупированной Керчи подросток был настоящим фанатом "русского мира". Он поддерживал Путина и войну на Донбассе.

Также Знай.uа писал, в сеть попали записи с камер наблюдения керченского политехнического колледжа. На видео зафиксировано, как предполагаемый виновник взрыва Владислав Росляков направляется в помещение.

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Новости портала «Весь Харьков»