Государство
Перейти к списку новостей
22.02.2022 23:27
Просмотров: 54

Роковини теракту: у Харкові згадують жертв вибуху біля Палацу спорту

Роковини теракту: у Харкові згадують жертв вибуху біля Палацу спорту

У Харкові 22 лютого кілька десятків людей зібралися біля пам'ятного знаку поблизу Палацу спорту. Вони вшанували пам'ять 4 загиблих під час теракту, коли під час Маршу єдності пролунав вибух.

Біля пам'ятного знаку відбулася панахида за загиблими. Люди поклали квіти та запалили лампадки поблизу Палацу спорту.

Харків'яни вшанували пам'ять загиблих у теракті хвилиною мовчання, поклали біля їх портретів квіти та запалили лампадки. Зауважимо, що харків'яни щороку збираються біля пам'ятного знаку поблизу Палацу спорту.

Український режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов також згадав жахливий теракт 22 лютого 2015 року.

Україна остаточно зміниться, коли у Харкові замість пропозицій називати метро ім’ям померлого сепаратиста, з'явиться станція "Данило Дідік",
– написав він.

Зверніть увагу! У пам'ять 15-річного активіста Данила Дідіка, який загинув під час теракту, чимало українських артистів написали пісні. До прикладу, "Фіолет" випустив емоційну пісню "Бро, твори добро", а Сергій Жадан присвятив пісню "Спи, моє дитя".

Що варто знати про теракт у Харкові

  • Трагедія сталася 22 лютого 2015 року. Тоді біля Палацу спорту в Харкові під час маршу Єдності стався вибух.
  • Загалом він забрав життя 4 людей. Серед загиблих – правоохоронець і 3 учасників акції – Ігор Толмачов, Микола Мельничук, Вадим Рибальченко та Данило Дідік. Останньому було лише 15 років.
  • Лише 28 грудня 2019 року суд Харкова визнав обвинувачених у справі Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова винними у теракті.
  • Суд призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення, але змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
  • 29 грудня 2019 року Дворнікова, Тетюцького і Башликова передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб. Вони не визнали провини.

Вшанувати пам'ять прийшли кілька десятків харків'ян

 

Источник: 24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Требовала взятку: в Харькове будут судить бухгалтера госпредприятия
22.02.2022 08:55    265
Харьковский национальный университет продлил дистанционку
22.02.2022 08:28    284
С харьковским КП «Подземный город» будет разбираться рабочая группа
22.02.2022 08:01    345
Под Харьковом будут стрелять: людей просят не выходить в поля
22.02.2022 07:35    1281
В Харькове поймали почти 40 пьяных водителей
22.02.2022 07:09    232
На Харьковщине работают более 3000 камер видеонаблюдения, хотят установить еще 260
22.02.2022 06:43    223
Харьков готов принять беженцев с Донбасса - губернатор
22.02.2022 06:17    244
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
22.02.2022 06:00    406
Погода в Харькове подробно
22.02.2022 00:15    446
Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)
21.02.2022 09:03    349
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 