Роковини теракту: у Харкові згадують жертв вибуху біля Палацу спорту

У Харкові 22 лютого кілька десятків людей зібралися біля пам'ятного знаку поблизу Палацу спорту. Вони вшанували пам'ять 4 загиблих під час теракту, коли під час Маршу єдності пролунав вибух.

Біля пам'ятного знаку відбулася панахида за загиблими. Люди поклали квіти та запалили лампадки поблизу Палацу спорту.

Харків'яни вшанували пам'ять загиблих у теракті хвилиною мовчання, поклали біля їх портретів квіти та запалили лампадки. Зауважимо, що харків'яни щороку збираються біля пам'ятного знаку поблизу Палацу спорту.

Український режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов також згадав жахливий теракт 22 лютого 2015 року.

Україна остаточно зміниться, коли у Харкові замість пропозицій називати метро ім’ям померлого сепаратиста, з'явиться станція "Данило Дідік",

– написав він.

Зверніть увагу! У пам'ять 15-річного активіста Данила Дідіка, який загинув під час теракту, чимало українських артистів написали пісні. До прикладу, "Фіолет" випустив емоційну пісню "Бро, твори добро", а Сергій Жадан присвятив пісню "Спи, моє дитя".

Що варто знати про теракт у Харкові

Трагедія сталася 22 лютого 2015 року. Тоді біля Палацу спорту в Харкові під час маршу Єдності стався вибух.

Тоді біля Палацу спорту в Харкові під час маршу Єдності Загалом він забрав життя 4 людей . Серед загиблих – правоохоронець і 3 учасників акції – Ігор Толмачов, Микола Мельничук, Вадим Рибальченко та Данило Дідік. Останньому було лише 15 років.

. Серед загиблих – правоохоронець і 3 учасників акції – Ігор Толмачов, Микола Мельничук, Вадим Рибальченко та Данило Дідік. Останньому було лише 15 років. Лише 28 грудня 2019 року суд Харкова визнав обвинувачених у справі Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова винними у теракті .

у справі Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова винними у теракті Суд призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення , але змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

, але змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання. 29 грудня 2019 року Дворнікова, Тетюцького і Башликова передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб. Вони не визнали провини.

Источник: 24tv.ua/

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