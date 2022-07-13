На окупованій Харківщині почали зникати колаборанти

ЗСУ не дають спокою оккупантам та місцевим колаборантам на захоплених українських територіях, тримающи їх у постійній напрузі. Але й самі рашисти не дуже лояльні до власних посіпак. Так, на окуповавній Харківщині, в Борівському районі почали «таємниче зникати» колаборанти. Про це повідомили у Борівській селищній раді, пише “Status quo”.

«В управлінні громадою окупаційна влада спирається на місцевих колаборантів. Проте останнім часом із посібниками окупантів почали відбуватися дивні речі: деякі з них після спілкування з російськими спецслужбами зникли у невідомому напрямку. Рідні б’ють на сполох і не знають, де шукати своїх неблагонадійних родичів. Випадки спостерігаються і на інших окупованих територіях», — йдеться у повідомленні.

За даними селищної ради, згідно з аеророзвідкою, кількість ворожих військ у громаді постійно змінюється. Багато з них перебувають у Боровій, Підлимані, Пісках-Радьковських та у лісовій зоні поблизу цих населених пунктів. Останнім часом місця скупчення ворожої техніки та живої сили противника все частіше зазнають вражання вогнем ЗСУ.

Источник: sprotyv.info

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