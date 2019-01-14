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Взорвана крыша арены баскетбольного клуба НБА

Взорвана крыша арены баскетбольного клуба НБА

На крыше «Брэдли-центр», который на протяжении почти 30 лет был домашней ареной для клуба НБА «Милуоки Бакс», произошел взрыв.

Это был управляемый взрыв в ходе демонтажа данной теперь уже бывшей спортивной арены.

«Брэдли-центр» начали разбирать в сентябре прошлого года, поскольку он перестал отвечать современным требованиям. Чтобы облегчить демонтаж металлической крыши, было принято решение ее взорвать. Рабочие заранее подготовились к процессу, оповестив жителей и оцепив прилегающие территории. По периметру крыши были установлены десятки небольших взрывных устройств, которые одновременно привели в действие. Несмотря на грохот и повисшее облако пыли, операция прошла успешно: разбились лишь несколько окон в близлежащих зданиях, а на улицы вылетели мелкие обломки конструкции.

Что будет построено на месте «Брэдли-центр», пока не решили. Возможно, там появится гостиница, либо супермаркет.


Агентство Телевидения Новости

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