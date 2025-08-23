Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:57
Просмотров: 120

У АМПУ розповіли подробиці про земснаряд, що вибухнув на Дунаї

У АМПУ розповіли подробиці про земснаряд, що вибухнув на Дунаї

Адміністрація морських портів України працює над тим, щоб підняти та відновити земснаряд, який 23 липня вибухнув на Дунаї.

Про це у інтерв’ю usm.media повідомив голова Адміністрації морських портів України Олександр Семирга.

"Судно зазнало пошкодження внаслідок підриву на міні. Воно було затоплено наполовину, і зараз ми працюємо над тим, щоб його підняти та відновити", – сказав він.

Навіть у межах діючого коридору, за умов проведення заходів із протимінної діяльності залишаються ризики підриву суден на мінах, зазначив Семирга.

"Здійснювати днопоглиблювальні чи будь-які інші роботи там, де не проведено протимінних обстежень і не забезпечено належного рівня безпеки, ми не можемо", – підкреслив чиновник.

Безпеку українського морського коридору забезпечують Сили оборони та ВМС і передбачає спрямування суден до трьох портів Великої Одеси — Чорноморськ, Південний та Одеса, зазначив Семирга.

"Дунайські порти — це альтернативний логістичний шлях експорту, передусім зерна, до Європи та світу. Тому вони завжди залишатимуться в полі зору держави та всіх відповідальних інституцій як важлива частина логістичних маршрутів", – сказав він у інтерв’ю.

"Після відкриття портів Великої Одеси та переорієнтації українського коридору на більш глибоководні й зручніші для роботи порти, вантажообіг на Дунаї суттєво знизився", – констатував Семирга.

"Тому ми підготували свої пропозиції та напрацювання щодо комплексної програми розвитку і підтримки дунайських портів, направили їх до Мінрозвитку і сподіваємось на позитивне затвердження та впровадження", – розповів він.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нa Вінниччині посaдовиця заплатила за симулятор управління дронами майже дві ціни
Сегодня 10:24    101
Знищення американського заводу в Мукачево – це відповідь кремля на мирні ініціативи Трампа
Сегодня 10:12    141
700 тысяч военных и ноль успеха: «СВО» — пустышка, армия путина выдыхается
Сегодня 10:00    119
Ворожі безпілотники «Орлан» стали носіями FPV-дронів
Сегодня 09:49    93
TikTok заблокував канал підсанкційного Артема Дмитрука, який є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук. Через цей канал розповсюджувалися наративи, співзвучні російській пропаганді.
Сегодня 09:38    88
Україна продовжить участь у справі про захоплення моряків у Керченській протоці у 2018 році, попри заяву рф про вихід
Сегодня 09:27    92
Збито/подавлено 36 ворожих БПЛА
Сегодня 08:59    87
На Тернопільщині з'явився завод з виробництва овочевих консерв та соління: обсяг інвестицій
Сегодня 08:37    94
За матеріалами БЕБ на Буковині судитимуть учасника організованої злочинної групи, який перебував у розшуку
Сегодня 08:33    97
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали ще 7 зрадників, які воювали проти України на східному фронті
Сегодня 08:25    113
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 