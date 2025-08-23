У АМПУ розповіли подробиці про земснаряд, що вибухнув на Дунаї

Адміністрація морських портів України працює над тим, щоб підняти та відновити земснаряд, який 23 липня вибухнув на Дунаї.

Про це у інтерв’ю usm.media повідомив голова Адміністрації морських портів України Олександр Семирга.

"Судно зазнало пошкодження внаслідок підриву на міні. Воно було затоплено наполовину, і зараз ми працюємо над тим, щоб його підняти та відновити", – сказав він.

Навіть у межах діючого коридору, за умов проведення заходів із протимінної діяльності залишаються ризики підриву суден на мінах, зазначив Семирга.

"Здійснювати днопоглиблювальні чи будь-які інші роботи там, де не проведено протимінних обстежень і не забезпечено належного рівня безпеки, ми не можемо", – підкреслив чиновник.

Безпеку українського морського коридору забезпечують Сили оборони та ВМС і передбачає спрямування суден до трьох портів Великої Одеси — Чорноморськ, Південний та Одеса, зазначив Семирга.

"Дунайські порти — це альтернативний логістичний шлях експорту, передусім зерна, до Європи та світу. Тому вони завжди залишатимуться в полі зору держави та всіх відповідальних інституцій як важлива частина логістичних маршрутів", – сказав він у інтерв’ю.

"Після відкриття портів Великої Одеси та переорієнтації українського коридору на більш глибоководні й зручніші для роботи порти, вантажообіг на Дунаї суттєво знизився", – констатував Семирга.

"Тому ми підготували свої пропозиції та напрацювання щодо комплексної програми розвитку і підтримки дунайських портів, направили їх до Мінрозвитку і сподіваємось на позитивне затвердження та впровадження", – розповів він.

