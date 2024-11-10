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У бою з окупантами загинув військовий з Харківщини

У бою з окупантами загинув військовий з Харківщини

На фронті загинув старший солдат Сергій Топузлєєв, уродженець Малоданилівської громади Харківської області.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Сергій Топузлєєв був став на захист України у 2022 році. Служив командиром відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки. Загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання службових обов’язків в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Захисникові було 37 років.

Агентство Телевидения Новости

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