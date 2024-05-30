У Харкові газовики відновлюють газопостачання на місці нічного обстрілу

Харківські газовики усунули пошкодження газової системи після нічного обстрілу.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Було замінено пошкоджену ділянку газопроводу-вводу, який був посічений уламками, та провели обстеження газових мереж в осередку потрапляння ворожого снаряду.

Наразі фахівці Харківської міської філії «Газмережі» повертають газопостачання мешканцям постраждалих будинків, які внаслідок обстрілу тимчасово залишились без газу. Зокрема вже до двох багатоквартирних будинків відновлено газопостачання.

Відновлення енергоресурсу здійснюється з дотриманням вимог «Правил безпеки систем газопостачання» до тих осель, де це технічно можливо, зазначають фахівці.

Харківські газовики продовжують працювати на місці обстрілу.

Агентство Телевидения Новости