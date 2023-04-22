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У Харкові жорстоко вбили тварину

У Харкові жорстоко вбили тварину

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства тварини у Харкові.

Тіло собаки зі слідами жорсткого поводження виявили 20 квітня близько 20:00 по проспекту Героїв Харкова, неподалік станції метро “ім. О.С Масельського”.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

На теперішній час проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до злочину.

Якщо ви стали свідком або очевидцем події чи володієте будь-якою інформацією щодо загибелі тварини, просимо повідомити до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Невельського 1/32, або за телефоном чергової частини 0572935040, 0688404049, 102

Агентство Телевидения Новости

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