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У Харкові нетверезий водій надув у «драгер» 3,22 проміле

У Харкові нетверезий водій надув у «драгер» 3,22 проміле

4 квітня близько 18:00 під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager: результат склав 3,22 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 16 разів.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Штрафи за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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