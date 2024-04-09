У Харкові п’яний водій збив двох пішоходів та втік: один з постраждалих загинув

8 квітня близько 20:20 на вулиці Москалівській автомобіль Audi збив двох пішоходів. Від отриманих травм 21-річний хлопець помер, його 23-річний товариш був госпіталізований до лікарні. Автівка з місця ДТП скрилася.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Для розшуку та затримання порушника були орієнтовані усі наряди поліції. Менш ніж за годину працівники управління патрульної поліції біля житлового будинку виявили розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків та встановили чоловіка, який скоїв наїзд.

Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч.3 ст. 286-1(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости