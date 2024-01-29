У Харкові три багатоповерхівки залишаються без світла після обстрілів 23 січня

Фахівці «Харківобленерго» відновили електропостачання в Київському районі Харкова після ракетного обстрілу 23 січня.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зокрема, на місці було встановлено нову КТП. Це дало змогу подати напругу на щитові семи знеструмлених багатоквартирних будинків по вулиці Академіка Проскури.

Ще в трьох багатоповерхівках внаслідок пошкодження внутрішньобудинкових мереж відсутні умови для підключення електропостачання.

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