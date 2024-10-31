У Харкові триває розбір завалів після удару по житловій багатоповерхівці

На місці вчорашнього прильоту тривають роботи з розбору завалів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Працює спеціальна техніка, яка створена саме для таких завдань. Зокрема, на третьому поверсі встановлено розпірки, які дозволяють стабілізувати конструктив та зменшити вірогідність обвалу.

«Зараз ми намагаємось витягти з-під завалів тіла двох мешканців цього будинку – дитини та дорослого», – зазначив Терехов.

«Після того наші фахівці почнуть роботу зі зняття усіх аварійних конструкцій та елементів, що можуть обвалитися. І вже тільки потому будинок буде обстежений на предмет – чи можна відремонтувати постраждалий підʼїзд, чи ні», – наголосив мер.

У решті підʼїздів вже є тепло та вода. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Комунальники закривають контури.

До ліквідації наслідків удару залучені 37 рятувальників та 9 одиниць техніки. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим, повідомляють в ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости