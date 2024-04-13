У Харкові внаслідок падіння бетонних плит пошкоджено газогін

У Шевченківському районі Харкова внаслідок падіння залізобетонних блоків було пошкоджено близько 50 метрів розподільного газопроводу низького тиску.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Зокрема, було пошкоджено опори та деформовано сам розподільний газопровід.

Фахівці Харківської міської філії «Газмереж»” оперативно провели ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу: замінили деформовані опори, провели зварювальні роботи.

Після ремонту фахівці обстежили мережі на щільність та герметичність та вже відновили газопостачання мешканцям багатоквартирного будинку, які тимчасово були відключені в цілях безпеки, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости