У Харкові затримали підозрюваних в пошкодженні генераторів в укриттях

11 квітня під час патрулювання на вулиці Джерельній харківські патрульні помітили задимлення на пустирі. При наближенні, поліцейські помітили трьох громадян біля вогнища.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Помітивши патрульних, чоловіки спробували піти з місця, але патрульні вчасно їх зупинили для перевірки. Виявилось, що троє громадян обпалювали силовий кабель вироблений з міді вагою біля 30 кілограмів. Звідки він у чоловіків, вони розповідати відмовились.

Ймовірно, що силовий кабель чоловіки зрізали з генераторів, які стояли у сховищах багатоквартирних будинків. Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости