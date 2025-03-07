У Китаї "приголомшені" ставленням Трампа до Європи і заявили, що мирна угода щодо України не повинна визначатися лише США та рф

Про це заявив посланник Китаю у європейських справах Лу Шей:

«Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа проводить нахабну і владну політику щодо Європи, звертаючись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейської точки зору, це просто жахливо.»

Він зазначив, що дискусії між США та росією спрямовані на врегулювання війни, але наголосив, що будь-який мирний процес має припускати визнання та участь усіх зацікавлених сторін, включаючи європейські держави та Україну.

❗ Ого. Китай завжди виступав проти США - свого геополітичного противника, але завжди виводив росію за межу своєї критики.

У даному ж випадку Вашингтон і москва поставлені Пекіном на один щабель, і це є не чим іншим, як політичними ревнощами.

Мовляв, ми вам (москві) допомагали попри американські та європейські санкції, а ви у своїх намірах поновлення співпраці з США, розвертаєтесь спиною до свого надійного партнера.

І у даному випадку всі розуміють: всидіти на двох стільцях (китайському та американському) москві не вдасться. Бо якщо гнатись за двома зайцями… ну, ви в курсі.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21735

Новости портала «Весь Харьков»