У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під завалів після обстрілу Харкова

У Харкові в лікарні помер постраждалий внаслідок обстрілу міста ввечері 10 червня.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У лікарні сьогодні вранці помер постраждалий від вчорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятівники витягали з-під завалів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня в результаті ударів по Київському та Салтівському районах Харкова постраждали восьмеро людей. Одного з поранених рятувальники протягом години діставали з-під завалів зруйнованого будинку. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Агентство Телевидения Новости