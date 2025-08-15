У Львівському коледжі заявили, що волонтери, які плетуть маскувальні сітки у їхньому гуртожитку, є "потенційною загрозою здоров’ю проживаючих"

Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості вирішив виселити з волонтерів, які в одному з приміщень їхнього гуртожитку плетуть маскувальні сітки, "для припинення несанкціонованого перебування сторонніх осіб у гуртожитку та усунення потенційної загрози здоров’ю проживаючих"

Про це те, це повідомила народна депутатка Софія Федина, оприлюднивши відеозвернення волонтерів.

"Львівських волонтерів, які виготовили понад 19 тисяч маскувальних полотен виганяють з приміщення.

Без адекватних пояснень наказали до 1 серпня забратися... Працювали вони в кімнатці гуртожитку Львівського коледжу харчових технологій.

Волонтерка Ірина Гальвицька-Федорук повідомила, що їм організація "Львівські маскувальні сітки "Оберіг" мусить негайно звільнити приміщення гуртожитку до 30 серпня.

"Ми працюємо з 11 січня 2023 року і потреба в маскуванні на сьогодні для Військових не зменшилась!Звертаємось до усіх небайдужих Людей,бізнесменів,ЛМР, ЛОВА з проханням допомогти вирішити питання із приміщенням для подальшої нашої волонтерської роботи!" - написала вона.

Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості на своїй сторінці пояснив своє рішення про виселення волонтерів. І це пояснення, м'яко кажучи, здивувало:

"Ми цінуємо працю волонтерів, спрямовану на підтримку Збройних сил України та допомогу нашим захисникам. Разом з тим, коледж зобов’язаний дотримуватися вимог чинного законодавства, норм пожежної безпеки та санітарних правил, особливо в умовах проживання студентів і внутрішньо переміщених осіб у гуртожитку.

Волонтери перебували у приміщенні гуртожитку без укладених договорів та без офіційного погодження з адміністрацією закладу. Виявлені матеріали для виготовлення сіток містять синтетичні складові, що при зберіганні і використанні у закритому приміщенні можуть негативно впливати на здоров’я мешканців. Це підтверджується вимогами санітарних норм та інструкцій з охорони праці.

● З огляду на це, адміністрація зобов’язана була вжити заходів для припинення несанкціонованого перебування сторонніх осіб у гуртожитку та усунення потенційної загрози здоров’ю проживаючих.

Ми вдячні волонтерам за їхню діяльність і готові розглянути можливість подальшої співпраці в інших приміщеннях, які відповідають вимогам безпеки та мають відповідні дозволи.

Адміністрація коледжу відкрита до конструктивного діалогу і закликає всі сторони діяти у правовому полі та з повагою до здоров’я і безпеки мешканців гуртожитку".

У коментарях волонтери пояснюють, що матеріали не можуть бути шкідливими для мешканців, оскільки вони використовують спанбонд, який є незаймистим і його використовують навіть у медицині. Крім того, користувачі висловлюють сумнів, що волонтери могли зайняти приміщення без жодних погоджень з адміністрацією і працювати там з 2023 року.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»