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“У нас вся проблема очень даже наверху ― рыба сгнила по полной” - перехоплення ГУР

“У нас вся проблема очень даже наверху ― рыба сгнила по полной” - перехоплення ГУР

Чергове радіоперехоплення, здобуте українськими розвідниками, ілюструє невдоволення жителя бєлгородщини діями вождів держави-агресора — мовляв, погано забезпечують окупаційну армію для війни проти України.

“Непонятно, че у нас. Не доходит, бл..дь, никак, на..уй. Да-да, у нас вся проблема очень даже наверху, бл..дь на..уй. Если никакой реакции, ничего ― рыба сгнила, на..уй, по полной, бл..дь”, — констатував.

У цій же розмові бєлгородець розповів коротку історію російського десантника.

“18 лет парню, в воздушно-десантных войсках, их туда затащили в курск, короче там и положили. Срочник, всего лишь год и всё”, ― розказав.

▶ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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