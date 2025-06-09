У нас забрали 20 тисяч ракет ППО

Черговий доказ чому вболівати за війну проти Ірану це ку-ку.

Ні. Я звісно може був би і "за" разом з усіма, якби можна було клацнути пальцями як Танос і вирішити проблему 83-мільйонного Ірану в одну мілісекунду. Але в реалі це неможливо.

20 тисяч ракет більше не полетить збивати російські шахеди.

Бо Трамп намагається відновити ядерну угоду (JCPOA), з якої сам же в 2018 році варварськи вийшов. Тоді в Європі кричали, що він здійснює "акт дипломатичного вандалізму" і не могли зрозуміти навіщо. Але Рижому здалося мало, і він наказав ще й убити генерала Сулеймані - акт агресії взагалі-то, між країнами не було офіційних бойових дій.

І Іран зрозумів, що краще мати ядерну зброю, ніж угоди, які віроломно зриваються.

Тепер Трамп висунув Ірану дурнуваті ультимативні вимоги.

А Іран не злякався. На погрози пригрозив ударити у відповідь по Дієго-Гарсія.

То США ще й батарею Петріот з Південної Кореї перекинули на Близький Схід (бачите, розповіді Україні, що вільних комплексів у світі немає - казки). Але ж до них же ще потрібний запас ракет.

Так що ось вам ще й причина - чому в нас зараз дефіцит антибалістики.

В той час, як експерти в Україні раділи як США зараз прищучать Іран, орки теж цьому раділи. Вони, як і Ізраїль, давно намагаюся натравити США на Іран.

Кожен раз коли відбуватиметься загострення на Близькому сході - в інтересах Ізраїлю чи проти Ірану - ми будемо втрачати зброю.

Це аксіома.

Джерело: https://www.facebook.com/johnsmith4enko

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