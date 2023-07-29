У ремонтно-відновлювальному депо зайнялась залізнична цистерна: тренування Лозівських рятувальників

Лозівські рятувальники вдосконалюють навички гасіння пожеж, відточують кожен етап проведення рятувальних робіт.

28 липня рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини разом вогнеборцями об’єктової пожежної команди відпрацювали порядок гасіння пожежі на залізничному транспорті, повідомляє ДСНС в Харківській області.

За легендою у ремонтно-відновлювальному депо зайнялась залізнична цистерна із нафтопродуктом, який внаслідок розгерметизації цистерни витікав назовні.

Рятувальники діяли злагоджено та згідно настанов, тому пожежу вдалося швидко приборкати.

Загалом навчання показали високий ступінь готовності підрозділу ДСНС та добровольців-вогнеборців до дій за призначенням.

Агентство Телевидения Новости