«Латвія пробіла очєрєдноє дно».

У столиці Латвії запроваджують заборону на феєрверки з 22:00 до 7:00. Обмеження скасують у ніч із 31 грудня на 1 січня, однак із винятком: салюти не можна буде запускати опівночі за московським часом (23:00 у Ризі). Штрафи за порушення — €350-1400.

«У Ризі нарешті заборонили феєрверки для святкування Нового року за московським часом, які щороку широко відзначала в районах столиці частина населення, нелояльна до Латвії. Цим рішенням Рига чітко продемонструвала свою латвійську позицію та солідарність з Україною», — наголосив (https://www.la.lv/jaunais-gads-bez-saluta-riga-aizliedz-naktis-lietot-pirotehniku#google_vignette) ініціатор змін, заступник мера Риги Едвардс Ратнієкс.

росзмі називають це «очєрєдним вітком русофобії», а російські політики бідкаються, що латвійці «будут шпіоніть» за тими, «кто посмєєт "вмєстє с путіним" встрєтіть новий год».

