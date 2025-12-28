Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:41
Просмотров: 47

У росії обурилися рішенням латвійської влади заборонити новорічні салюти в Ризі за московським часом

У росії обурилися рішенням латвійської влади заборонити новорічні салюти в Ризі за московським часом

«Латвія пробіла очєрєдноє дно».

У столиці Латвії запроваджують заборону на феєрверки з 22:00 до 7:00. Обмеження скасують у ніч із 31 грудня на 1 січня, однак із винятком: салюти не можна буде запускати опівночі за московським часом (23:00 у Ризі). Штрафи за порушення — €350-1400.

«У Ризі нарешті заборонили феєрверки для святкування Нового року за московським часом, які щороку широко відзначала в районах столиці частина населення, нелояльна до Латвії. Цим рішенням Рига чітко продемонструвала свою латвійську позицію та солідарність з Україною», — наголосив (https://www.la.lv/jaunais-gads-bez-saluta-riga-aizliedz-naktis-lietot-pirotehniku#google_vignette) ініціатор змін, заступник мера Риги Едвардс Ратнієкс.

росзмі називають це «очєрєдним вітком русофобії», а російські політики бідкаються, що латвійці «будут шпіоніть» за тими, «кто посмєєт "вмєстє с путіним" встрєтіть новий год».

Джерело: https://t.me/gruntmedia/61759

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

кремль інвестує у африканські режими ситуативної вірності
Сегодня 09:34    48
Через кризу вугільної галузі регіони в рф залишились без тепла
Сегодня 09:20    50
росстат опубликовал данные по промышленному производству на ноябрь.
Сегодня 09:14    51
Харківщина 28 грудня
Сегодня 09:08    64
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 09:05    69
Збито/подавлено 30 ворожих БПЛА
Сегодня 08:51    55
Брехня: «В Україні штрафують дітей за російську мову на перервах»
Сегодня 08:49    73
Грудень 2024 року увійде в історію тим, як у Сирії несподівано швидко повалили режим Башара Асада
Сегодня 08:37    67
Хорошие дроны заглянули на огонек в Сызрань
Сегодня 08:28    77
Оперативна інформація станом на 08.00 28.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    101
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 