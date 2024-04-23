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Удар КАБ по олійному заводу на Харківщині: поліція показала наслідки

Удар КАБ по олійному заводу на Харківщині: поліція показала наслідки

В селищі Приколотне Куп’янського району росіяни вдарили по олійному заводу, застосувавши для обстрілу керовану авіабомбу.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Обстріл населеного пункту відбувся напередодні близько 16:35. За даними поліції, постраждала жінка. Влучання було в складську будівлю, пошкоджена також і решта комплексу. У приватних будинках навколо повибивало шибки.

«Цивільне підприємство атакували попередньо керованою авіабомбою. Жодного військового. Черговий воєнний злочин росіян, які знищують все живе», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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