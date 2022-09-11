Удар по инфраструктурному объекту Харькова - Терехов

Удар по инфраструктурному объекту Харькова. В следствии удара - во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы.

Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности - в Харьковской области.

Прошу всех соблюдать спокойствие. Наши специалисты и коммунальщики уже работают над устранением тех повреждений, что городу нанес наш враг.

Агрессор подл, он с самого начала был нацелен на уничтожение нас, как нации. Но мы победим. Доказано ВСУ.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/489

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