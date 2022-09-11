Сегодня 20:47
Просмотров: 112
Удар по инфраструктурному объекту Харькова - Терехов
Удар по инфраструктурному объекту Харькова. В следствии удара - во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы.
Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности - в Харьковской области.
Прошу всех соблюдать спокойствие. Наши специалисты и коммунальщики уже работают над устранением тех повреждений, что городу нанес наш враг.
Агрессор подл, он с самого начала был нацелен на уничтожение нас, как нации. Но мы победим. Доказано ВСУ.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/489