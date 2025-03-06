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"Україна робить усе можливе для встановлення правди", - Юсов про дані щодо катування журналістки Вікторії Рощиної в полоні рф

Україна робить усе можливе для встановлення правди, - Юсов про дані щодо катування журналістки Вікторії Рощиної в полоні рф

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Україна робить усе можливе, аби встановити правду щодо інформації про катування журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

Про це він розповів після презентації документального фільму "Повернення. Герої на щиті", передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

"Україна робить усе можливе для того, щоб установити правду. Якщо підтвердиться ця інформація - безумовно отримати тіло. Більше я зараз не можу повідомити", - сказав Юсов.

Також він прокоментував питання, чи були спроби з боку рф обману щодо передачі тіл.

"Навіть пролонгування терміну передачі тіла - це вже, можна сказати, маніпуляція. Тому що чим довше тіло перебуває в різних умовах, тим важче встановити обставини загибелі, умови утримання", - пояснив заступник глави Коордштабу з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти. 11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували в Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що від 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Рощина загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної: воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Європарламентарі вимагають якнайшвидше провести незалежне розслідування, яке з'ясує всі обставини загибелі медійниці в полоні рф.

3 березня журналісти зʼясували, що Рощину жорстоко катували в російському полоні - на її тілі були ножові поранення.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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