Сегодня 06:34
Просмотров: 79
Українські журналісти закликали віддати під трибунал російських пропагандистів
Медійники оприлюднили звернення, де вимагають не лише протидіяти російській пропаганді, а й накласти санкції та організувати трибунал над учасниками інформаційного терору.
«До нашої країни вдерлися ідейні спадкоємці нацистів — рашисти, котрі зрештою мають постати перед судом, але важливо також не забувати й про тих, хто допомагає їм роздмухувати війну проти українців – російських пропагандистів», – наголошується у зверненні.
Повний текст звернення можна переглянути тут (https://tyzhden.ua/News/255188?fbclid=IwAR2IPSHgbr_eJFYX6Df0nFXdf4ntTyH429JZ7Ys1FH2Wmu1BJ-inHXuO_Ts).
Источник: https://t.me/spravdi/11445
Темы: война, пропаганда, СМИ, Украина