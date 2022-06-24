Українські журналісти закликали віддати під трибунал російських пропагандистів

Медійники оприлюднили звернення, де вимагають не лише протидіяти російській пропаганді, а й накласти санкції та організувати трибунал над учасниками інформаційного терору.

«До нашої країни вдерлися ідейні спадкоємці нацистів — рашисти, котрі зрештою мають постати перед судом, але важливо також не забувати й про тих, хто допомагає їм роздмухувати війну проти українців – російських пропагандистів», – наголошується у зверненні.

Повний текст звернення можна переглянути тут (https://tyzhden.ua/News/255188?fbclid=IwAR2IPSHgbr_eJFYX6Df0nFXdf4ntTyH429JZ7Ys1FH2Wmu1BJ-inHXuO_Ts).

Источник: https://t.me/spravdi/11445

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