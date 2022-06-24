Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:34
Просмотров: 79

Українські журналісти закликали віддати під трибунал російських пропагандистів

Українські журналісти закликали віддати під трибунал російських пропагандистів

Медійники оприлюднили звернення, де вимагають не лише протидіяти російській пропаганді, а й накласти санкції та організувати трибунал над учасниками інформаційного терору.

«До нашої країни вдерлися ідейні спадкоємці нацистів — рашисти, котрі зрештою мають постати перед судом, але важливо також не забувати й про тих, хто допомагає їм роздмухувати війну проти українців – російських пропагандистів», – наголошується у зверненні.

Повний текст звернення можна переглянути тут (https://tyzhden.ua/News/255188?fbclid=IwAR2IPSHgbr_eJFYX6Df0nFXdf4ntTyH429JZ7Ys1FH2Wmu1BJ-inHXuO_Ts).

Источник: https://t.me/spravdi/11445

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зона враження HIMARS (КАРТА)
Сегодня 08:01    32
УЗ призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
Сегодня 07:56    37
Группа шведских активистов требует расследовать связи Греты Тунберг с российской НПО
Сегодня 07:51    53
На штурм Луганщини ворог кинув навіть «мобілізованих» з «нових» окупованих територій
Сегодня 07:42    71
10 хороших новин 22 червня
Сегодня 07:35    84
В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона
Сегодня 07:33    91
Украинские выпускники смогут сдать мультитест за рубежом: перечень стран
Сегодня 07:24    66
Оперативна інформація станом на 06.00 24.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    98
Пес Патрон отримав нову премію
Сегодня 07:16    77
94% українців впевнені у перемозі
Сегодня 07:07    82
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 