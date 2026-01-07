Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:28
Просмотров: 48

Уражено нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ - Генштаб

Уражено нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ - Генштаб

В рамках зниження наступальних можливостей російського агресора у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі “Осколнєфтєснаб” у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області рф. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів.

У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

Також, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву “Темп” у Ярославській області рф пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний та воєнно-економічний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия превратила Украину во фронт геноцида малых народов
Сегодня 10:49    119
СБУ та Нацполіція ліквідували ще три «схеми для ухилянтів»
Сегодня 10:38    106
До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України
Сегодня 10:26    91
Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури України: як можна ефективно захистити їх від "камікадзе"
Сегодня 10:14    122
Прикордонники в дії
Сегодня 09:50    114
росія найбільша загроза безпеці Німеччини
Сегодня 09:38    105
росія не здатна обслуговувати свої порти в Арктиці
Сегодня 09:27    135
Центр гуманітарного розмінування та UNITED24 провели перші торги
Сегодня 09:16    143
Тайские военные разочаровались в китайских танках VT-4, которыми они решили в своё время заменить украинские БМ “Оплот”
Сегодня 09:05    134
За матеріалами СБУ засуджено ще одну агентку фсб, яка наводила російські удари по Краматорську
Сегодня 08:57    114
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 