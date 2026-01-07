Уражено нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ - Генштаб

В рамках зниження наступальних можливостей російського агресора у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі “Осколнєфтєснаб” у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області рф. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів.

У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

Також, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву “Темп” у Ярославській області рф пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний та воєнно-економічний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

